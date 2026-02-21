Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema

Uma adolescente de 15 anos foi socorrida após ser agredida durante uma ocorrência de violência doméstica na noite de sexta-feira (20), em Ivinhema.

Segundo o site Nova News, a equipe do 8º Batalhão foi acionada pelo telefone 190 após denúncia de um vizinho sobre uma possível situação de agressão em via pública, no bairro Triguenã.

No local, os policiais encontraram a adolescente caída ao solo, com fortes dores na região abdominal. Ela relatou ter sido agredida pelo convivente, um homem de 26 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal, onde ela permaneceu sob observação médica e passou por exames para avaliar possíveis lesões.

De acordo com a polícia, o caso começou após uma discussão entre o casal, com troca de ofensas. Durante a confusão, a irmã do suspeito, uma jovem de 18 anos, tentou intervir e acabou se envolvendo em agressões físicas com a adolescente.

O homem afirmou ainda que tentou separar a briga e que chegou a chutar a porta do próprio veículo, não sabendo informar se atingiu a vítima. Diante da situação, o homem e a irmã dele foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também