Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Polícia

Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema

A menor precisou ser socorrida e encaminhada para um hospital da região

21 fevereiro 2026 - 14h40Brenda Assis
Delegacia de IvinhemaDelegacia de Ivinhema   (Jornal da Nova)

Uma adolescente de 15 anos foi socorrida após ser agredida durante uma ocorrência de violência doméstica na noite de sexta-feira (20), em Ivinhema.

Segundo o site Nova News, a equipe do 8º Batalhão foi acionada pelo telefone 190 após denúncia de um vizinho sobre uma possível situação de agressão em via pública, no bairro Triguenã.

No local, os policiais encontraram a adolescente caída ao solo, com fortes dores na região abdominal. Ela relatou ter sido agredida pelo convivente, um homem de 26 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal, onde ela permaneceu sob observação médica e passou por exames para avaliar possíveis lesões.

De acordo com a polícia, o caso começou após uma discussão entre o casal, com troca de ofensas. Durante a confusão, a irmã do suspeito, uma jovem de 18 anos, tentou intervir e acabou se envolvendo em agressões físicas com a adolescente.

O homem afirmou ainda que tentou separar a briga e que chegou a chutar a porta do próprio veículo, não sabendo informar se atingiu a vítima. Diante da situação, o homem e a irmã dele foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
Polícia
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
Polícia
Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Polícia
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Polícia
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Foto: Impacto News
Polícia
Criança de 2 anos é identificada após acidente fatal em Deodápolis

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro