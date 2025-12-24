Adolescente de 16 anos é baleado durante perseguição policial em Três Lagoas

Um adolescente de 16 anos foi baleado durante uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (24), no bairro Setsul, em Três Lagoas. Outro garoto da mesma idade foi apreendido e um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 para atender um caso de atropelamento na Vila Piloto. Uma mulher que estava sentada em frente de casa teria sido atingida por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade pela Rua Doze.

Testemunhas informaram que a moto, uma Honda XRE, estava sem placa e circulava pelas ruas do bairro realizando manobras perigosas. Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo com três ocupantes e deram ordem de parada, que não foi obedecida.

Os suspeitos fugiram em alta velocidade pelas ruas do bairro Setsul, mas ao virar uma esquina, o condutor perdeu o controle da direção e os três caíram. Conforme o registro policial, um dos adolescentes colocou a mão na cintura e sacou um revólver, momento em que os policiais efetuaram disparos.

Após a queda, os três correram em direções diferentes, pulando muros de casas. Um deles, identificado apenas pelo apelido de “Teozinho”, não foi localizado. Os outros dois foram alcançados pela polícia.

Um dos adolescentes apresentava ferimento no ombro direito, supostamente causado pelos disparos, e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para atendimento médico. O outro foi apreendido e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

