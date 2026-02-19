Menu
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Polícia

Adolescente é atacada pelo próprio cachorro de estimação em Corumbá

Ela apresentava ferimentos corto-contuso no lábio superior

19 fevereiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Mordida de cachorroMordida de cachorro   (Freepik)

Adolescente, de 13 anos, foi atacada pelo próprio cachorro de estimação durante a manhã de quarta-feira, dia 18, na cidade de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Ela apresentava ferimentos corto-contuso no lábio superior, lado esquerdo, sem sangramento ativo. A garota foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informado pela corporação, o cachorro já havia atacado o pai da menina na semana anterior. O animal seria de médio porte e sem raça definida.

A corporação informou que realizou a limpeza da lesão com solução fisiológica e curativo estéril, mantendo monitorização durante todo o atendimento, não sendo identificadas outras lesões aparentes.

Após os primeiros socorros, a paciente foi encaminhada ao Hospital da Cassems para avaliação médica, possível realização de sutura e definição de condutas quanto à profilaxia antirrábica e antitetânica, ficando sob responsabilidade da médica plantonista. 

