Adolescente é detida com 12 kg de maconha em mochila

Uma adolescente de 15 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por tráfico de drogas, na última sexta-feira (3), no km 575 da BR-163, em Bandeirantes. A menina pedia carona às margens da rodovia, quando foi abordada pelos policiais.

Segundo informações da PRF, a jovem estava com duas mochilas e ao ser questionada pela equipe da PRF, disse que pegou a droga em Ponta Porã e que estava viajando de ônibus, mas decidiu seguir o restante do caminho de carona.

A garota não informou quanto receberia pelo transporte e informou apenas o destino da droga, que seria em Barra das Garças, no Mato Grosso, onde morava com a tia. Com a adolescente foram encontrados nove tabletes de maconha e dez pacotes de skunk – a supermaconha –, totalizando quase 11,9 kg de entorpecentes.

A jovem foi detida e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência, sendo encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.

