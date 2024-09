Adolescente é morto após PM confundir brincadeira com assalto de verdade na Bahia

O adolescente Mateus dos Santos Souza, de 14 anos, morreu neste sábado (7) após ser baleado por policiais militares enquanto ‘brincava de assalto’ com dois amigos na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo o portal g1, Mateus estava na garupa de uma moto, acompanhado de um homem de 33 anos, passeando por um bairro da cidade, quando viu dois amigos da escola e resolveu brincar com eles.

O piloto parou a motocicleta e adolescente desceu da garupa, fingindo que o celular era uma arma e indo para cima dos amigos. Foi neste momento que policiais que passavam pelo local viram a situação e dispararam contra a moto, atingindo o adolescente e o piloto da moto.

"Os amigos estavam voltando da escola e ele estava na moto. Ele falou: 'passa tudo, passa tudo' e o policial começou a disparar", contou Mayane Sousa, irmã do adolescente, ao g1.

O caso aconteceu na sexta-feira (6), e apesar de Mateus ser socorrido para o Hospital Emec, onde passou por cirurgia ainda no mesmo dia, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no sábado.

Amigos e familiares protestaram contra a morte do adolescente. Segundo a Polícia Militar, os agentes envolvidos no caso foram afastados.

