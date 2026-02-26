Adolescente morre afogado enquanto tomava banho em açude com amigos em Caarapó

O adolescente Joedson Benites Duarte, de 14 anos, morreu afogado durante a quarta-feira, dia 25, em um açude na região do M’Bocajá, na Aldeia Te’yikue, em Caarapó.
Ele havia saído da escola, retornado para casa e almoçado, tendo na sequência ido até o local acompanhando de dois amigos, quando houve a tragédia.
Segundo o site Caarapó News, o garoto subiu no extravasor - tubo de escoamento de água - do açude para tentar dar um "mortal". Ao cair na água, Joedson acabou se afogando.
Um dos amigos ainda tentou ajudá-lo, chegando a puxá-lo, mas quase se afogou também e precisou soltar para não ser arrastado.
Lideranças indígenas tentaram encontrar o adolescente, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros com auxílio de mergulhadores, foi acionado e horas depois de busca, encontrou o corpo do garoto.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.