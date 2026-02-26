Menu
Adolescente morre afogado enquanto tomava banho em açude com amigos em Caarapó

Ele havia saído da escola, almoçado e ido até o local acompanhado de dois colegas

26 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
O corpo só foi achado com ajuda dos BombeirosO corpo só foi achado com ajuda dos Bombeiros   (Caarapó News)

O adolescente Joedson Benites Duarte, de 14 anos, morreu afogado durante a quarta-feira, dia 25, em um açude na região do M’Bocajá, na Aldeia Te’yikue, em Caarapó.

Ele havia saído da escola, retornado para casa e almoçado, tendo na sequência ido até o local acompanhando de dois amigos, quando houve a tragédia.

Segundo o site Caarapó News, o garoto subiu no extravasor - tubo de escoamento de água - do açude para tentar dar um "mortal". Ao cair na água, Joedson acabou se afogando.

Um dos amigos ainda tentou ajudá-lo, chegando a puxá-lo, mas quase se afogou também e precisou soltar para não ser arrastado. 

Lideranças indígenas tentaram encontrar o adolescente, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros com auxílio de mergulhadores, foi acionado e horas depois de busca, encontrou o corpo do garoto.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

