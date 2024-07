Adolescente morre após bater moto que pilotava contra carro em Corumbá

Um adolescente, apenas identificado apenas como Pedro Henrique, de 17 anos, morreu depois de colidir a moto que ele conduzia contra um carro na Rua José Fragelli, esquina com a Rio Grande do Sul, parte alta de Corumbá. O acidente aconteceu durante a tarde de domingo (21).

Conforme as informações divulgadas pelo site local Diário Corumbaense, o rapaz estava em uma moto, seguindo pela Rua José Fragelli, quando ao passar pelo cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul, desrespeitou a placa de ‘Pare’.

Ao avançar, ele acabou colidindo contra um carro, que seguia pela preferencial. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, socorrendo o menor até o hospital da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda segundo o site, familiares teriam sido informados sobre o acidente e falecimento do rapaz através de um amigo. O caso teria sido registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.

Ritmista – Pedro Henrique era ritmista da bateria Explosão Zona Sul, da escola de samba Mocidade da Nova Corumbá. Através das redes sociais, a escola de samba lamentou o ocorrido.

