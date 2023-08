Adolescente morre e outro fica em estado grave em acidente no Tijuca

Um grave acidente no início da manhã deste domingo (6) na Rua Conde de Boa Vista, no bairro Tijuca, em Campo Grande, terminou com um adolescente morto e outro em estado grave após o veículo que eles estavam bater contra uma árvore.

O motorista do veículo, um Ecosport, era um jovem de 15 anos que havia pego o carro escondido do seu pai. Outro menor de idade também estava no veículo, no banco do carona.

Segundo informações iniciais, o menor de idade estava dirigindo o veículo em alta velocidade quando, ao passar muito rápido por um quebra-molas, acabou perdendo o controle do carro, subiu no meio fio e bateu com a lateral em uma árvore no meio do canteiro da avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa.



