Polícia

Adolescentes são apreendidos acusados de matar homem a facadas em Naviraí

Homicídio teria acontecido após uma discussão entre as partes por um motivo considerado banal

26 fevereiro 2026 - 11h11Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de NaviraíDelegacia de Polícia Civil de Naviraí   (Divulgação/PCMS)

Dois adolescentes, de 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil, após serem acusados de matar Éder Ferreira Luna, de 43 anos, com múltiplas agressões e golpes de faca, no dia 19 de outubro do ano passado, em Naviraí.

O homicídio aconteceu após uma discussão por um motivo considerado banal. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi inicialmente agredida, derrubada ao solo e, na sequência, atingida por diversos golpes na região da cabeça, pescoço e nuca, circunstâncias confirmadas por elementos investigativos e depoimentos colhidos.

A gravidade do fato e a violência empregada motivaram a representação da autoridade policial pela internação provisória dos adolescentes, medida posteriormente deferida pelo Poder Judiciário, que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

No curso das diligências para cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Civil contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Juti, que auxiliou na localização e apreensão de um dos adolescentes, o qual se encontrava escondido naquele município.

Após as ações integradas, ambos os adolescentes foram apreendidos e atualmente permanecem à disposição da Justiça, submetidos às medidas socioeducativas cabíveis conforme determinação judicial.

