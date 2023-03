AGORA: Acusado de assassinar a ex-mulher em Ribas do Rio Pardo é preso

Suspeito de assassinar a ex-mulher, Daniele Alves Veloso, de 28 anos, na tarde do último domingo (19), foi preso nesta segunda-feira (20) na cidade de Ribas do Rio Pardo, enquanto se escondia em uma mata. Everton Pereira, de 25 anos, teria desferido seis facadas na vítima e fugido do local com a filha de 2 anos nos braços.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, diligências vinham sendo feitas desde à hora do crime para encontrar o suspeito. Hoje, enquanto trabalhavam, as equipes policiais receberam uma denúncia de onde Everton estaria escondido.

Ele chegou a pouco na Delegacia de Polícia Civil. Conforme o site Notícias do Cerrado, a prisão aconteceu no momento em que a vítima é velada na cidade.

A reportagem está tentando entrar em contato com as equipes policiais responsáveis pelo caso, em breve mais informações.

Relembre - O caso aconteceu no início da tarde de domingo e a vítima ainda conseguiu ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas ao chegar na unidade hospitalar, perdeu pulso e foi encaminhada para a emergência.

Foi tentada reanimação e todo esforço da equipe médica, seu estado era grave, mas ela não resistiu. Das seis perfurações existentes em seu corpo, dois golpes atingiram a região embaixo do braço, consideradas cruciais.

Everton Pereira fugiu sequestrando a filha, de 2 anos, fruto do relacionamento entre eles, cujo existe uma foto entre eles que mostra a gravidez, em dezembro de 2020. Até o momento não há pistas sobre o paradeiro dele.

