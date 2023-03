'Que não fique impune', revoltados, amigos e familiares pedem justiça por Daniele

Amigos, conhecidos e familiares de Daniele Alves Veloso, de 28 anos, estão revoltados com a situação de feminicídio que envolveu a jovem mãe de quatro crianças, em Ribas do Rio Pardo - a 97 quilômetros de Campo Grande. Ela foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Everton Pereira da Silva, de 25 anos, na tarde do último domingo (19).

Nas redes sociais, as pessoas não acreditam na maneira em que ela foi morta e iniciaram uma força-tarefa para encontrar o suspeito, que até o momento não foi localizado pela Polícia Civil ou Militar.

Inclusive, as forças de segurança pedem ajuda também da população para que qualquer pista ou informação sobre o paradeiro seja repassado pelos seguintes telefones: 3238-1138, da Polícia Civil ou 190, da Polícia Militar.

"Nós da família pedimos justiça, que essa covardia não fique impune", escreveu Elianny Almeida no Facebook.

Demais comentários também repudiaram a ação criminosa de Everton. Mas no final da noite de domingo e início da noite desta segunda-feira (20), as mensagens passaram a ser de dor e luto, além de homenagens para a vítima de feminicídio.

"Dani, vou sentir muita saudade de você, você já morou na minha casa e considerava você como uma filha. Você é muito especial, que Deus ponha você em um bom lugar. Uma menina doce, amiga, defendia a gente e infelizmente aconteceu isso com você", escreveu uma pessoa próxima.

Luana Ribeiro disse que espera por justiça. "Vai em paz minha amiga, que a justiça do céu e da terra seja feita. Você sempre estará nas nossas melhores lembranças".

Segundo estatística do painel da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a morte de Daniele representa o 6° feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano.

Relembre - O caso aconteceu no início da tarde de domingo e a vítima ainda conseguiu ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas ao chegar na unidade hospitalar, perdeu pulso e foi encaminhada para a emergência.

Foi tentada reanimação e todo esforço da equipe médica, seu estado era grave, mas ela não resistiu. Das seis perfurações existentes em seu corpo, dois golpes atingiram a região embaixo do braço, consideradas cruciais.

Everton Pereira fugiu sequestrando a filha, de 2 anos, fruto do relacionamento entre eles, cujo existe uma foto entre eles que mostra a gravidez, em dezembro de 2020. Até o momento não há pistas sobre o paradeiro dele.

