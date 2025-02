AGORA: 'Bambino' morre ao trocar tiros com a Polícia Militar no Noroeste

Alessandro Rodrigues Rosa, de 33 anos, conhecido como "O Bambino", morreu ao trocar tiros com a Força Tática do 9° BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a noite deste sábado (8).

Conforme o apurado pelo JD1, o homem estava armado com um revólver, que foi apreendido pelos militares.

Depois de ser alvejado por três disparos, ele foi socorrido e encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda segundo o levantado pela reportagem, o indivíduo tem uma extensa ficha criminal.

A Polícia Militar isolou a área onde a troca de tiros aconteceu, para a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que irá fazer levantamentos no local.

O caso segue sendo acompanhado pelo JD1 Notícias.

