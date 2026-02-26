Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande

Com marcas de facada no corpo, a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida no local

26 fevereiro 2026 - 18h54Brenda Assis     atualizado em 26/02/2026 às 18h58
A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de OutubroA vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro   (Alice Assis)

Homem, de aproximadamente 40 anos, morreu ao ser esfaqueado durante o final da tarde desta quinta-feira (26), no Bairro Vila Glória, em Campo Grande. 

Conforme as informações iniciais, as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram os primeiros a chegar no local, fazendo o isolamento da área até a chegada Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica. 

A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro, quando foi achado por trabalhadores de uma empresa, que rapidamente acionaram as autoridades. 

Com lesões de faca, a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida, falecendo ainda no local. 

Diante da situação, familiares da vítima ficaram extremamente abalados e acompanharam o trabalho das equipes policiais.  

Escreva a legenda aqui

O caso será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
Polícia
Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso com arma que venderia por R$ 4 mil no Jardim Carioca
O suspeito foi preso nesta quinta-feira
Polícia
Homem confessa que vendia atestados falsos pela internet em Campo Grande
Bombeiros na frente do Hospital Regional, onde a vítima foi entregue
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga por aluguel de casa em Nova Andradina
Ilustrativa
Polícia
Bandidos tentam furtar cofre após invadir casa no Vilas Boas
Imagem Ilustrativa
Polícia
Com ciúmes, mulher invade casa e bate no ex em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homens são encontrados abandonados e em situações precárias em casa do Guanandi
Delegado da Polícia Civil Reginaldo Salomão - Foto: Luiz Vinicius
Polícia
Delegado da Decat explica que recebe muitas denúncias falsas usadas como vingança
Produtos foram apreendidos pela PMR
Polícia
Polícia apreende R$ 82 mil em cigarros e anabolizantes na MS-164, em Ponta Porã
Medicamentos, celulares e cosméticos foram apreendidos
Polícia
Homem é preso escondendo ampolas de tirzepatida na cueca em Bataguassu

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta