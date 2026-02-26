AGORA: Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Campo Grande

Homem, de aproximadamente 40 anos, morreu ao ser esfaqueado durante o final da tarde desta quinta-feira (26), no Bairro Vila Glória, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram os primeiros a chegar no local, fazendo o isolamento da área até a chegada Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica.

A vítima estava caída em uma árvore, na calçada da Rua Vinte e Quatro de Outubro, quando foi achado por trabalhadores de uma empresa, que rapidamente acionaram as autoridades.

Com lesões de faca, a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida, falecendo ainda no local.

Diante da situação, familiares da vítima ficaram extremamente abalados e acompanharam o trabalho das equipes policiais.

O caso será investigado pelas autoridades.

