Polícia

AGORA: Homem morre ao ser esfaqueado no Nova Campo Grande

Ele teria sido golpeado várias vezes durante uma briga

23 agosto 2025 - 15h38Brenda Assis     atualizado em 23/08/2025 às 15h42
O caso foi registrado na tarde deste sábadoO caso foi registrado na tarde deste sábado   (Reprodução/Google Maps)

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser esfaqueado várias vezes por um casal na tarde deste sábado (23), na Rua 21, bairro Nova Campo Grande, localizado no extremo oeste da Capital.

Conforme as informações iniciais, um homem e uma mulher teriam se envolvido em uma briga com a vítima, desferindo os golpes em seguida. Posteriormente, eles empreenderam fuga logo após os golpes.

Enquanto isso, a vítima ficou agonizando na rua até falecer. A Policia Militar foi acionada para atender o caso e isolar a área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

Os fatos seguem sendo investigadas.

