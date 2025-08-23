AGORA: Homem morre ao ser esfaqueado no Nova Campo Grande

Homem, ainda não identificado, morreu ao ser esfaqueado várias vezes por um casal na tarde deste sábado (23), na Rua 21, bairro Nova Campo Grande, localizado no extremo oeste da Capital.
Conforme as informações iniciais, um homem e uma mulher teriam se envolvido em uma briga com a vítima, desferindo os golpes em seguida. Posteriormente, eles empreenderam fuga logo após os golpes.
Enquanto isso, a vítima ficou agonizando na rua até falecer. A Policia Militar foi acionada para atender o caso e isolar a área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.
Os fatos seguem sendo investigadas.
