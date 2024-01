AGORA: Idosa morre engasgada com iogurte em Campo Grande

Uma idosa, que não teve a identidade divulgada, morreu depois de se engasgar enquanto tomava iogurte durante a tarde desta sexta-feira (5), na Rua Santa Genoveva, localizada no Jardim Seminário, em Campo Grande.

A reportagem apurou que ela estava tomando um copo da bebida quando acabou se engasgando. Muito abalados e nervosos, os familiares da idosa não quiseram passar informações a respeito do caso.

Diante da situação, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a idosa acabou falecendo ainda no local.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas e são aguardadas no local.

