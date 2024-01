AGORA: Mulher é espancada até a morte pelo marido em MS

Uma mulher, identificada como Luciene Braga Morale de 50 anos, foi morta pelo marido, de 45 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (3), no Jardim Paraiso, na cidade de Sidrolândia. O autor foi preso em flagrante pelo crime.

Conforme as informações iniciais, a vítimas teria sido espancada até a morte. A Polícia Civil do município foi acionada, pois uma mulher deu entrada no hospital da cidade já sem os sinais vitais e apresentando rigidez cadavérica.

Depois de ouvir testemunhas, a delegada Bárbara Ribeiro, da Delegacia de Polícia Civil, representou pela prisão preventiva do marido da vítima.

O corpo de Luciene foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O caso acabou sendo registrado como feminicídio e violência doméstica.

Primeiro de 2024 – Infelizmente Luciene foi a primeira mulher assassinada e teve o caso tipificado como feminicídio em Mato Grosso do Sul, no ano de 2024.

