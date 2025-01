AGORA: 'Pé de Frango' morre ao trocar tiros com o Choque em Campo Grande

Marcos Jair Dias, de 49 anos, conhecido como 'Pé de Frango', morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a noite desta terça-feira (28), na região do Bairro Oiti, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, a troca de tiros aconteceu na Rua Mercedes Mayer. Durante o começo da noite de hoje, os policiais estavam fazendo rondas pela região quando viram o homem em um carro e ao chegar a placa, não encontraram no sistema. Foi então feito o acompanhamento tático, mas ao chegar no endereço, ele desceu do veículo e fugiu para dentro de um imóvel.

Ele foi então seguido, se escondendo em um mandiocal. Vendo que seria pego, Pé de Frango saiu do esconderijo e apontou a arma para os policiais, momento em que foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Para a imprensa, a delegada de plantão detalhou que diante de afirmações de testemunhas, os militares foram até a casa do homem, encontrando uma grande quantidade de objetos furtados e roubados.

Além disso, dentro do veículo, tinha um tablet furtado de uma academia. Os objetos encontrados serão encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O carro que ele estava usando possui registro de furto no estado de São Paulo.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

