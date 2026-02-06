Agrônomo que matou rapaz em churrascaria é mantido preso em Cassilândia

O agrônomo, identificado como Matheus Matos Rosa, de 30 anos, teve a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia, que aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, dia 5, em Cassilândia.

Conforme a juíza Monique Rafaele Antunes Krieger, ela concedeu o relaxamento da prisão em flagrante, pois entendeu que o suspeito se apresentou espontaneamente, mas decretou a prisão preventiva de Matheus.

A informação foi confirmada pela defesa do suspeito, que informou que uma nota sobre o caso deverá ser emitida durante a segunda-feira, dia 9.

Ele é acusado de matar o rapaz Eivayner Paula da Silva, de 29 anos, no estacionamento de uma churrascaria, após um desentendimento motivado pela expulsão de uma casa de prostituição na cidade.

Conforme consta no registro policial, a confusão entre Matheus e Eivayner aconteceu após o agrônomo se recusar a pagar o valor gasto na casa de prostituição, fato que envolveu o proprietário do local.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

