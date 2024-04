Amigos se despedem de motociclista que morreu ao bater em muro: 'Partiu tão cedo'

A morte de Janaina Catiussa Santana da Silva, de 40 anos, pegou os amigos e familiares de surpresa após o acidente de moto ocorrido no final da tarde deste domingo (15), na rotatória das avenidas Rachid Neder com Monte Castelo, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

O choque da partida repentina fez alguns refletirem. “A vida é um sopro. Hoje o dia ficou tão triste quando soube da sua partida Janaína. Amiga, você partiu tão cedo. Que Deus a receba e descanse em paz. Agora nós seguimos com as boas lembranças da sua jornada aqui”, publicou uma amiga.

Outros aproveitaram o espaço para lembrar de Janaina como uma ‘fiel amiga’, pedindo para que seus familiares pudessem encontrar conforto nesse momento difícil.

“Minha fiel amiga! Foi minha aluna, fui sua chefe, fui “mãe” brava… vá Janaína! Descanse nos braços de nosso Pai! Ficaremos com saudades, porque você marcou nossas vidas!”, comentou outra conhecida.

Além das boas lembranças, os amigos reservaram o momento para lamentar o ocorrido e pedir a Deus que acolha Janaina.

Apesar de constar nas redes sociais que a vítima trabalhava na Semed (Secretaria Municipal de Educação), até o momento a secretaria não publicou nota de pesar sobre o ocorrido.

Acidente - Janaina estava conduzindo uma Honda Biz e descia a Avenida Monte Castelo, mas quando passou pela rotatória com a Rachid Neder, acabou perdendo o controle, batendo no meio-fio e colidindo contra o muro.

Como noticiado anteriormente pela reportagem, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) revezaram no atendimento que durou mais de 1 hora, mas não conseguiram reverter o quadro de saúde.

Outra informação que consta no boletim de ocorrência é que a vítima não tinha carteira de habilitação. O caso, além de ser registrado como dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, também teve o acréscimo de sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

