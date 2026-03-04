Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu anabolizantes e medicamentos durante uma fiscalização na terça-feira (3), na BR-262, em Água Clara.
Segundo a PRF, um veículo modelo Chery Tiggo 7 foi abordado durante a ação. O motorista informou que transportava duas motocicletas elétricas compradas no Paraguai e disse não ter documentação fiscal dos produtos.
Durante a vistoria, os policiais encontraram seis frascos de anabolizantes escondidos em uma das motocicletas.
Ainda de acordo com a PRF, também foram localizados 12 frascos de medicamentos para emagrecimento escondidos dentro de um frasco de creme, em uma meia e em partes do veículo.
As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal, que deve adotar as medidas cabíveis.
