Menu
Menu Busca quarta, 04 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Anabolizantes e remédios para emagrecimento são apreendidos pela PRF em MS

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal

04 março 2026 - 18h22Brenda Assis

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu anabolizantes e medicamentos durante uma fiscalização na terça-feira (3), na BR-262, em Água Clara.

Segundo a PRF, um veículo modelo Chery Tiggo 7 foi abordado durante a ação. O motorista informou que transportava duas motocicletas elétricas compradas no Paraguai e disse não ter documentação fiscal dos produtos.

Durante a vistoria, os policiais encontraram seis frascos de anabolizantes escondidos em uma das motocicletas.

Ainda de acordo com a PRF, também foram localizados 12 frascos de medicamentos para emagrecimento escondidos dentro de um frasco de creme, em uma meia e em partes do veículo.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal, que deve adotar as medidas cabíveis.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
Polícia
Adolescente é alvo de operação por ligação com grupos extremistas na internet em MS
UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha em Aquidauana
Drogas apreendidas pela equipe do Gemop
Polícia
Adolescentes são apreendidos pela GCM com drogas em bairro de Campo Grande
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Polícia
VÍDEO: Mulher é baleada no velório da mãe e socorrida em estado grave
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Polícia
Empresa agropecuária que aplicava golpes em produtores rurais no MT é alvo de operação em MS
Investigação partiu da Decon
Polícia
Homem é preso por estupro em Campo Grande
Idoso tinha condenação e mandado de prisão em aberto
Polícia
Foragido por feminicídio é recapturado em operação em Bonito
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
O acidente aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhonete em Dourados

Mais Lidas

Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Lua de sangue
Geral
Lua de Sangue: Eclipse deixará a lua vermelha nesta terça-feira
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
Polícia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Conceito de fé - Foto: Ilustrativa / Jcomp / Freepik
Polícia
Pastor com cargo na prefeitura de Campo Grande é alvo de B.O por estupro de adolescente