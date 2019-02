Andarilho é preso após tomar banho nu em bebedouro de posto de saúde

Um andarilho de 33 anos que tem causado muito transtorno na região do bairro Pioneiros, próximo a Rodoviária de Campo Grande, é detido pela segunda vez em três dias. Os comerciantes já não aguentam os moradores em situação de rua e os usuários de drogas que estão tomando conta da localidade e deixando quem passa pelo local preocupado.

Francisco Ramalho Ferreira, foi detido pela polícia na última segunda-feira (4) após mostrar seu órgão genital para vários comerciantes da região, a polícia foi acionada e o homem acabou sendo detido, mas foi liberado logo em seguida, e ontem mesmo, já estava andando pela rua e deixando os empresários preocupados.

Na manhã desta quarta-feira (6) a Policia Municipal foi acionada, pois o andarilho estava dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pioneiros, perturbando e fazendo ato obsceno, o homem foi detido.

Uma a assistente social do posto de saúde relatou que o autor, já há alguns dias vem frequentando o local, onde quase todas as manhãs, Francisco toma banho pelado no bebedouro, e "ele faz tudo isso na frente de crianças e mulheres, ele não se importa com a presença de ninguém", disse.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga. Segundo a polícia, ele é andarilho há mais de dez anos e não tem nenhuma residência fixa. Francisco responderá por ato obseno e perturbação do trabalho ou do sossego alheios.

Deixe seu Comentário

Leia Também