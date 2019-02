Embriagada, mulher é presa após mostrar partes intimas em rodoviária

Ivanice Correa de Aquino, 33 anos, foi presa na quinta-feira (31), após mostrar as partes intimas na Estação Rodoviária de Campo Grande.

De acordo com informações policiais, Ivanice estava embriagada e jogando bebida nas pessoas. A polícia foi acionada e, no momento da abordagem, a autora não quis se identificar e disse que não sairia do local. Os militares conversaram com algumas pessoas que estavam no local e confirmaram as atitudes de Ivanice. Diante da situação, Ivanice foi dada a voz de prisão. Ela precisou ser algemada, pois resistiu à ordem.

A autora foi conduzida para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou do sossego alheios e ato obsceno.

