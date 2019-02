Trio mata homem espancado e vai preso pela polícia

Edson Barbino Ferreira, 40 anos, morreu na noite de terça-feira (29), depois de ser espancado por três homens em um bar no município de Taquarussu, região do Vale do Ivinhema.

A vítima e os suspeitos bebiam em um bar, quando teve início uma discussão e os três suspeitos agrediram a vítima. Em estado grave e visivelmente embriagado, Edson foi levado ao hospital com lesões no rosto e escoriações pelo corpo.

Ele conseguiu identificar os autores da agressão, antes de seu quadro clínico piorar. A vítima então foi encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina, onde morreu na noite de quarta-feira (30). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

O trabalho conjunto entre a polícia militar e civil resultou na prisão do trio nesta quinta-feira (31). Eles foram identificados como: Luciano de Andrade, 44 anos, Sidnei Ferragio dos Santos, 33 anos e Walmir Cesar Carvalho, de 47.

Não há informações sobre o que teria motivado as agressões, conforme informações do site Jornal da Nova. Os criminosos foram encaminhados a Penitenciária de Nova Andradina.



