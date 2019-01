Jovem cai em armadilha e é espancado por vizinho no Jardim Carioca

O jovem Douglas Carneiro Cardoso, 19 anos, foi espancado pelo vizinho após o mesmo descobrir uma suposta traição da esposa. O caso aconteceu na rua Estância, no bairro Jardim Carioca.

O suspeito pelo crime foi identificado com Daine Lima Gomes, 32 anos. Depois de descobrir a traição, ele utilizando o celular da esposa armou uma emboscada, no qual chamou Douglas para ir até o apartamento onde moravam com a mulher. O jovem ao chegar no local, foi surpreendido e agredido com socos e chutes dirigidos principalmente na região da face.

Após escutar a grande movimentação na residência, vizinhos foram até o apartamento e socorreram Douglas, que estava muito ferido e ensangüentado. Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Santa Mônica e logo foi encaminhado a Santa Casa com traumatismo craniano encefálico (TCE), onde deve passar por cirurgia.

Daine fugiu do local, mas foi capturado em casa horas depois. Questionado sobre o crime, ele disse estar furioso com a situação e estava sozinho quando espancou Douglas, pois sua esposa já havia ido embora para casa da mãe.

