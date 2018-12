Homem é espancado por ex-namorada

Nesta quarta-feira (26), Caio da Silva Oliveira, 25 anos foi agredido pela ex-namorada Luana Beatriz Martinez Ferreira, 19 anos, que não aceitou o fim do relacionamento.

O fato ocorreu no bairro Jardim das Macaúbas, na capital. De acordo com o boletim, o casal manteve um namoro de dois anos. O rapaz relatou à polícia, que a ex-namorada não aceitava o fim do relacionamento e se recusou sair da residência onde moravam.

Ele afirmou que estava dormindo quando foi surpreendido por socos, puxões e unhadas pela jovem. O rapaz ficou com vários hematomas e passou por exame de lesão corporal para comprovar as agressões.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

