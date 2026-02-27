Menu
Antena Starlink de R$ 1 mil furtada em bairro de Campo Grande é recuperada pela DERF

O objeto era utilizado em um veículo automotor e foi deixado na Vila Nhanhá

27 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Antena foi recuperada pela políciaAntena foi recuperada pela polícia   (Divulgação/PCMS)

Antena Starlink, avaliada em R$ 1 mil, foi recuperada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) na última quarta-feira, dia 25, após ela ter sido furtada de uma residência, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Ela foi localizada após ser abandonada pelos indivíduos que estavam com o aparelho, que visualizaram a viatura da polícia durante as investigações.

Segundo a Polícia Civil, a antena Starlink era utilizada em um veículo automotor e foi deixada na Vila Nhanhá.

Após recuperado, a antena foi entregue aos donos, com auxílio da própria Starlink.

