Antena Starlink de R$ 1 mil furtada em bairro de Campo Grande é recuperada pela DERF

Antena Starlink, avaliada em R$ 1 mil, foi recuperada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) na última quarta-feira, dia 25, após ela ter sido furtada de uma residência, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Ela foi localizada após ser abandonada pelos indivíduos que estavam com o aparelho, que visualizaram a viatura da polícia durante as investigações.

Segundo a Polícia Civil, a antena Starlink era utilizada em um veículo automotor e foi deixada na Vila Nhanhá.

Após recuperado, a antena foi entregue aos donos, com auxílio da própria Starlink.

