Após agredir namorada menor de idade, homem é preso por suspeita de tráfico de drogas

Investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI), em rondas pelo Bairro Portal Caiobá, na tarde desta quinta-feira (10), foram avisados por um popular de que uma mulher estaria pedindo socorro em uma residência localizada na Rua Circe. Os investigadores foram até o local, quando escutaram uma discussão. Foi possível visualizar que o portão estava aberto e resolveram abrir para chamar os moradores, ocasião em que um homem saiu correndo para os fundos do imóvel e lançando algo no telhado do vizinho.

No local, foi identificado uma menor de idade, a qual narrou que estava discutindo com seu namorado, de 24 anos, e acabaram entrando em vias de fatos, sendo que o indivíduo ainda teria tomado seu aparelho celular, que durante abordagem ao indivíduo, este confessou que estava com o celular da menor de idade e o arremessou junto com o seu aparelho, no telhado da casa do vizinho.

Durante o atendimento, a equipe de policiais visualizou em cima da mesa da varanda, onde eles estavam, porções de pasta base de cocaína, balança de precisão e rolo de plástico filme, sendo também encontrada porções de maconha no bolso da bermuda do indivíduo e dentro de uma cômoda em seu quarto, bem como quantidade em dinheiro.

Diante do exposto, a menor de idade foi levada para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) onde foi feito o boletim de ocorrência, já o indivíduo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Cepol, onde foi autuado em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

