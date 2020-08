Após arrumar confusão em boate, carreteiro foge e é preso embriagado

Um Homem, de 35 anos, foi preso após flagrante dirigindo embriagada uma carreta, na madrugada de domingo (09), em Caarapó. Segundo informações, ele teria tido um desentendimento em uma boate e desobedeceu às ordens dos policiais militares durante a abordagem e apenas parou em Amambai, cidade vizinha.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de agentes recebeu denúncia de um veículo suspeito na BR-163. Ao passar em frente de uma boate na entrada da cidade, avistou uma carreta sendo manobrada de forma perigosa.

A equipe decidiu fazer uma abordagem, porém o motorista empreendeu fuga colidindo num veículo e na sequência trafegou pela BR-163 e MS-156. A polícia realizou perseguição do veículo que saiu em alta velocidade.

A carreta trafegava ziguezagueando na via, oferecendo risco para outros condutores e até forçando motoristas a saírem da pista. Os militares decidiram atirar nos pneus da carreta. Porém, ainda assim o condutor não obedecia às ordens de parada.

O acompanhamento durou vários quilômetros e prosseguiu até Amambaí, onde estava uma barreira policial. O motorista, morador do estado do Paraná, apresentava visível estado de embriaguez e além do forte odor etílico.

Ele ainda relatou que tal atitude se deu por conta de uma briga na boate, onde alguns homens teriam o agredido fisicamente, e disse não saber por que não parou antes para a equipe policial.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para serem tomadas às medidas legais cabíveis.

