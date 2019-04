Após briga de casal, polícia encontra revólver e prende homem

Marcos Tenório, com informações do site Dourados News

Policiais Militares prenderam na noite de terça-feira (9) um homem de 27 anos por posse irregular de arma de fogo, em Nova Andradina.

Uma mulher de 24 anos acionou a polícia, pois estava acontecendo um desentendimento com seu companheiro e os ânimos estavam alterados.

O casal foi questionado sobre o que teria acontecido no local, e o homem disse que se desentendeu com sua companheira, por ciúmes e que a mulher em certo momento, foi para cima do mesmo tentando agredi-lo.

A jovem confirmou o desentendimento e autorizou os militares a realizar busca pela residência, e em vistoria pela casa, os policiais encontraram no quarto do casal, em baixo da cama um revólver calibre 32 em perfeita estado de conservação com seis munições intactas.

Ao ser perguntado sobre a procedência da arma, o autor disse que comprou de um desconhecido na cidade de Rosana-SP e pagou R$ 1,6 mil no ano passado.

Diante do flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia e apresentado juntamente com a arma e munições encontradas.

