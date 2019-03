Após festa de carnaval, suspeito de estuprar menino de 13 anos é preso

Marcos Tenório com informações do Dourados News

Na madrugada de segunda-feira (4) um homem de 29 anos foi preso durante uma festa de carnaval no municipio de Bodoquena, ele é suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar local, o menino relatou que estava em uma casa na região central da cidade, onde um grupo de pessoas havia alugado para curtir o carnaval no municipio. Logo após curtir a festa, a vítima foi até um quarto da residência que estava vazio e deitou para descansar, antes de dormir, o adolescente começou a mexer no celular, foi o momento em que o suspeito entrou no quarto e se deitou ao lado da vítima, e começou a fazer carícias e pediu que o menos se masturbasse.

O adolescente negou, foi o momento em que o homem tirou o short e a força, começou a abusar do menino. O jovem conseguiu escapar e pedir ajuda para as outras pessoas que estava na casa, e foram eles mesmo que deteram o suspeito e acionaram a polícia. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

