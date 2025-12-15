Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Polícia

Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande

Além de registrar ocorrência na delegacia, a genitora da adolescente, de 17 anos, também procurou a Promotoria de Justiça em busca de investigação independente

15 dezembro 2025 - 13h13Vinícius Santos
Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino - Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -   (Foto: Reprodução / Google Maps)
Dr Canela

Uma mãe procurou a Polícia Civil para denunciar uma situação de constrangimento ilegal e injúria racial, supostamente praticada contra sua filha, de 17 anos, em uma escola da rede estadual de ensino, localizada no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Além do registro policial, a mãe da adolescente também formalizou denúncia junto ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), buscando a apuração independente da conduta do professor acusado, de 46 anos, que leciona a disciplina de Geografia na unidade escolar.

Segundo o relato apresentado às autoridades, o acusado trata a aluna com grosseria, arrogância e humilhações públicas, expondo a menor diante de colegas em sala de aula. A mãe afirmou que a estudante vem sendo alvo de situações recorrentes de constrangimento, relacionadas à sua raça/cor, o que motivou a busca por providências legais.

Ainda conforme informado, a adolescente passou por atendimento psicosocial na DEPCA – Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde teria confirmado as situações relatadas pela mãe durante o acolhimento técnico.

De acordo com documento ao qual o JD1 Notícias teve acesso, ao ser informado de que medidas seriam adotadas, o professor teria afirmado que “pode ir, tenho as costas quentes por ser apadrinhado político”, demonstrando não temer eventuais consequências administrativas ou judiciais.

Perante as autoridades, a mãe também manifestou medo pela segurança da filha, diante da gravidade das acusações e do comportamento atribuído ao acusado. Diante do caso, o promotor de Justiça Nicolau Bacarji Júnior solicitou um posicionamento formal da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre os fatos narrados, fixando o prazo de 15 dias para manifestação.

O caso segue sob apuração.

Outro Lado - O JD1 Notícias procurou a Secretaria de Estado de Educação (SED) em busca de posicionamento sobre a situação relatada e aguarda retorno para atualização da matéria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Idoso fica grandemente ferido só bater bicicleta em moto em Nova Andradina
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Polícia
Corpo é encontrado boiando no Rio Paraguai, em Corumbá
Colchão no chão era o local de dormir do funcionário
Polícia
Família denuncia descaso de suinicultura com funcionário que morreu em alojamento na Capital
Depac Dourados
Polícia
Jovem é agredido a vassouradas pela irmã durante briga em Dourados
O caso aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Homem é encontrado morto em quitinete de Nova Andradina
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
Polícia
Em situação de trabalho escravo, trabalhadores eram mantidos em curral de fazenda em MS
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Policial ambiental salva família após barco afundar no Rio Paraná, em MS
Aline e Marcelo chegaram a ficar casados por 12 anos
Polícia
Morta pelo marido, Aline havia retomado relacionamento há um mês em Ribas
Facão
Polícia
Adolescente é socorrido após ser golpeado várias vezes com facão em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Jovem denuncia 'tio' que a agarrou e tentou beijá-la a força em Sidrolândia

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí