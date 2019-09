Após noite de bebedeira, filho é suspeito de matar o pai a facada

Priscilla Porangaba, com informações do O Pantaneiro

A Polícia Civil de Anastácioprocura pelo suspeito, de 27 anos, de esfaquear o próprio pai, na madrugada deste domingo (22), após desentendimento.

Segundo informações dos site O Pantaneiro, o homem identificado como sendo Odair Ramires Santana, de 45 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de chegar ao hospital.

De acordo com boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 3h53 na residência da vítima, localizada na Rua das Acácias, bairro Cristo Rei.

Conforme uma testemunha, pai e filho ingeriam bebidas alcoólicas na residência, quando se estranharam. Segundo ela, os desentendimentos entre os dois eram comuns em ocasiões que se reuniam para beber.

Após a briga desta madrugada, o suspeito desferiu um golpe de faca nas costas da vítima. Populares socorreram Odair e uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o grupo a caminho do pronto-socorro de Aquidauana, cidade vizinha. A vítima não resistiu e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Policiais militares percorreram a região do local do crime, mas não localizaram o suspeito. Após denúncia, a faca usada pelo autor foi localizada a cerca de 200 metros de onde a briga aconteceu, próximo a creche do bairro.

Deixe seu Comentário

Leia Também