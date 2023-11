Após ser atropelado, morador de rua pede dinheiro para motorista na Capital

Durante a madrugada desta sexta-feira (3), um homem procurou a delegacia de plantão em Campo Grande para registrar um caso e se precaver de futuros problemas ao relatar que atropelou um morador de rua, mas que permaneceu no local e prestou ajuda, porém, a vítima só quis um dinheiro dele.

Segundo informações do boletim de ocorrênca, o motorista estava trafegando com seu veículo pela rua Padre João Crippa, quando o morador de rua entrou na frente e sem tempo hábil para desviar, acabou atropelando o indivíduo.

Conforme aponta o registro, o condutor permaneceu no local e prestou socorro para a vítima, que se levantou e disse que estava tudo bem e que não precisaria ir para o hospital. Porém, o motorista reafirmou a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros, mas novamente houve a recusa.

No entanto, antes de ir embora, o morador de rua acabou pedindo dinheiro para o motorista em razão do atropelamento. O veículo ficou danificado com o impacto causado no acidente.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também