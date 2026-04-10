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"Aqui não é casa das primas", diz dona ao expulsar inquilina e caso vai parar na delegacia

Briga com troca de agressões aconteceu no Portal Caiobá e terminou na Depac Cepol

10 abril 2026 - 11h37Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Uma briga entre proprietária e inquilina terminou na delegacia na tarde de quinta-feira (9), no Portal Caiobá em Campo Grande, após troca de ofensas, ameaças e agressões dentro de um mesmo terreno onde ficam as casas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a situação e no local, a dona do imóvel, Helena, estava exaltada e dizendo que a inquilina precisava sair, alegando que ela levava homens todos os dias para a casa e que ali não era “casa das primas” e sim no Aero Rancho.

A inquilina, Rayane, disse que sairia, mas só se recebesse o dinheiro da rescisão do contrato. Ela também afirmou que vinha sendo incomodada pela proprietária e contou que levou um tapa no rosto, reagindo com um chute durante a discussão.

Os policiais tentaram acalmar a situação e buscar um acordo, mas não houve entendimento. As duas foram levadas para a delegacia. Apesar da confusão, nenhuma delas apresentava ferimentos aparentes.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como vias de fato, e as duas foram ouvidas e liberadas após assinarem compromisso de comparecimento.

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