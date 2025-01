Armado com faca, homem invade casa cheia de crianças no Rancho Alegre

Armado com uma faca, um homem de 39 anos, foi preso após invadir uma casa durante a noite de sexta-feira (24), no loteamento Rancho Alegre II, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o autor entrou no imóvel para tentar roubar algum dinheiro para comprar drogas. Porém, ele não teve sucesso.

Uma mulher, de 53 anos, e seu filho, de 7 anos, ficaram em estado de choque após a tentativa de roubo. Além deles, outras crianças, com idades entre 8 e 10 anos, estavam no local, ficando assustadas.

A Polícia Militar foi acionada, prendendo o autor em flagrante. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como violação de domicílio e ameaça.

