Armado com foice, homem ameaça matar a esposa e ataca equipe da GCM no Joquei Club

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por ameaçar matar a esposa, a família dela e ainda atacar a equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) que atendia a denúncia. O caso aconteceu na Rua das Amapolas, localizada no Joquei Club, durante a noite de domingo (22).

Conforme as informações repassadas pela guarda, uma pessoa foi até a base da GCM contando que uma mulher estava na rua pedindo por ajuda. Ao chegar no local indicado, encontraram a vítima onde ela contou que seu marido estava quebrando tudo dentro de casa.

Além disso, o homem ameaçou quebrar as costelas dela e matar os policiais caso a mulher pedisse por ajuda. Diante da situação, a guarnição foi até a casa da vítima, onde encontrou a irmã da mulher e outras quatro crianças no meio da rua.

O autor estava dentro do imóvel, quebrando todos os móveis. Ao ver os guardas, ele chegou a avançar contra a equipe, desobedecendo as ordens de parada. Devido ao seu estado incontrolável, os agentes precisaram efetuar três disparos de calibre 12, com munição elastômero, usar spray de pimenta e arma de condutividade elétrica para conseguir algemá-lo.

Ainda assim, o autor tentou dar socos e chutes na equipe, dizendo que iria matar todo mundo. Homem acabou sendo levado para DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

