PolÃ­cia

Atiradores abandonaram carro em fuga apÃ³s matar homem na NhanhÃ¡

Rinaldo Brito foi atingido por vÃ¡rios disparos de arma de fogo

03 marÃ§o 2026 - 08h10Luiz Vinicius
O crime aconteceu na noite de segunda-feiraO crime aconteceu na noite de segunda-feira   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Dois atiradores que cometeram o assassinato de Rinaldo Brito, de 36 anos, na noite desta segunda-feira, dia 2, abandonaram o veículo usado para a fuga próximo ao local do crime, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

O veículo utilizado era um Fiat Pálio, de cor branca, que foi encontrado pela Polícia Militar na rua Japão. A perícia esteve no local e o automóvel foi apreendido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Rinaldo foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via do bairro. Rinaldo chegou a ficar consciente e desorientado por alguns minutos, mas após a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime, nem quem são os autores dos disparos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.



