PolÃ­cia

AGORA: Homem Ã© morto a tiros na NhanhÃ¡

A suspeita Ã© que Reinaldo Brito estivesse envolvido no homicÃ­dio ocorrido em uma tabacaria do Guanandi durante o final de semana

02 marÃ§o 2026 - 22h01Brenda Assis     atualizado em 02/03/2026 Ã s 23h20
O crime aconteceu na noite de hoje   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Reinaldo Brito, de 36 anos, foi morto a tiros durante a noite desta segunda-feira (2), no Bairro Vila Nhanhá, em Campo Grande. 

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o homem estava na rua quando foi alvo de vários disparos. Por conta da dinâmica, Reinaldo morreu ainda no local. 

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. 

Testemunhas detalharam que a suspeita é que Reinaldo estava envolvido na morte de João Alex Vieira, ocorrida na madrugada de domingo em uma tabacaria do Guanandi. Porém, o fato não chegou a ser confirmado oficialmente.

