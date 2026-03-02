AGORA: Homem Ã© morto a tiros na NhanhÃ¡

Reinaldo Brito, de 36 anos, foi morto a tiros durante a noite desta segunda-feira (2), no Bairro Vila Nhanhá, em Campo Grande.
Conforme as informações apuradas pela reportagem, o homem estava na rua quando foi alvo de vários disparos. Por conta da dinâmica, Reinaldo morreu ainda no local.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.
Testemunhas detalharam que a suspeita é que Reinaldo estava envolvido na morte de João Alex Vieira, ocorrida na madrugada de domingo em uma tabacaria do Guanandi. Porém, o fato não chegou a ser confirmado oficialmente.
