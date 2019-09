Através de denúncia, polícia encontra foragido da Justiça

A Equipe Policial do Batalhão de Choque (PMMS), recebeu uma denúncia de que teria um foragido da justiça dentro de um ônibus do Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira (23), na MS-040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, próximo ao Trevo do Pimenta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito Jinaldo Lopes da Siva, 25 anos, estava foragido após furtar uma residência no município de Rochedo (MS). Para a polícia o suspeito disse que participou do delito com José Mendes de Araújo, que se encontra preso.

Jinaldo relatou a polícia que veio a Campo Grande onde entregou os objetos roubados a Geovania da Silva, 42 anos, que teria dado R$ 750,00 ao autor pele entrega.

O autor conduziu a equipe até a casa de Geovania na, rua Euzébio de Queiroz S/N, que indicou a polícia onde estaria os materiais escondidos no bairro, Los Angeles. A PM de fato encontrou os produtos do furto, junto com uma espingarda, uma pistola e munições.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências legais e cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também