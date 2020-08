Há 11 dias na Santa Casa, motociclista morre após acidente

Adriano Dias da Silva, 37 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 17 deste mês, na Rua Trajano dos Santos, no Bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Conforme informações do site Perfil News, registrado pelo irmão da vítima, por volta das 5h30, Adriano seguia em uma moto Honda CG 125 vermelha pela Estrada Alto Sucuriú, quando foi atingido por um veículo, até então desconhecido.

O motorista fugiu e não prestou socorro. Marcas de pneus ficaram no banco da motocicleta. Como não houve testemunhas, o autor ainda não foi identificado.

Com a batida, a vítima sofreu ferimentos graves no tórax e ficou caído no meio da estrada. Adriano foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e na sequência transferido para a Santa Casa, onde morreu.

Deixe seu Comentário

Leia Também