Idosa morre atropelada por motorista embriagado na capital

Maristela de Oliveira , de 75 anos, morreu atropelada por uma camionete quando atravessava a avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho nessa sexta-feira (28), em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista Willian Ytiro Matsuyki se recusou a fazer o teste de bafômetro. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. O corpo só foi retirado da avenida à noite, depois que a perícia foi no local do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como praticar homicídio culposo na direção de veiculo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

