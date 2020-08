Motorista morre após carro entrar embaixo de carreta em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Claudinei Aparecido de Oliveira, de 38 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (28) em colisão envolvendo o carro que ele conduzia e uma carreta, na Perimetral Norte, em Dourados.

Conforme informações do Dourados News, ele seguia no sentido MS-156 a BR-163 num veículo Fiesta Sedan quando bateu na lateral-traseira de uma carreta que adentrava a empresa Coamo.

Com o impacto o Fiesta perdeu o capô, ficou destruído e Claudinei morreu preso à ferragens. O socorro foi chamado, mas ele já estava morto.

Destroços do veículo ficaram espalhados pela pista, a polícia e a perícia técnica estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

