MS teve 7 serpentes entregues ao CRAS após acidente com naja

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) receberam sete serpentes e cinco tarântulas que eram criadas em casa sem autorização ambiental em Mato Grosso do Sul. O fato se deu após o acidente envolvendo uma serpente naja e um estudante de Medicina em Brasília, no início de julho.

Depois do caso do estudante, uma operação foi desencadeada pela Polícia Federal no fim do mês em cinco estados (inclusive Mato Grosso do Sul), para identificar e prender quem cria de maneira irregular os animais. Os animais entregues voluntariamente em Mato Grosso do Sul foram encaminhados ao Biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCBD).

A coordenadora do Cras, médica veterinária Aline Duarte, alerta que capturar, traficar, vender e criar animais silvestres (sejam nativos ou exóticos) é crime ambiental e o infrator pode ser preso e obrigado a pagar multas pesadas. No caso do jovem que criava a naja, a multa foi de R$ 78 mil e ele responde a processos por diversos crimes. No entanto, se a pessoa procurar voluntariamente um órgão ambiental e fizer a entrega do animal, fica livre de qualquer punição.

Das serpentes entregues por criadores ao Cras, cinco eram da espécie Corn Snake, a “cobra-do-milho”, encontrada na fauna norte-americana. Muito cobiçada pelos traficantes de animais por ser colorida e não peçonhenta. Outras duas eram Píton, também sem veneno e coloridas. Aline Duarte explica que o biotério da UCDB é o melhor equipado da Capital, por isso recebe todos os animais dessas espécies que são entregues ao Cras.

