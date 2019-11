Avó e neta que comandavam boca de fumo são detidas em flagrante

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourado News

Boca de fumo e uma casa de apoio ao tráfico, comandadas por avó, Arminda Palácio, de 62 anos, e neta, Juciane Palácio, de 18 anos, foram fechadas por policiais militares da Agência Local de Inteligência (ALI) e Força Tática, na tarde desta sexta-feira (29), em Dourados.

Um imóvel, que serve como base das suspeitas, fica na rua Fernando Ferrari e o ponto de comercialização, na rua Brasil, ambas na região do João Paulo II, poucas quadras do 3º Batalhão de Polícia Militar e da delegacia do 2º Distrito Policial.

Conforme a ocorrência, após investigações as equipes se deslocaram até os endereços e flagraram Arminda e Juciane. Com elas havia 83 gramas e mais de 18 papelotes de pasta base de cocaína, alem de R$ 2.855 reais, balança de precisão e um mostruário de semijoias sem procedência.

No momento da abordagem, a idosa preparava as porções para a comercialização em um dos quartos da boca de fumo, enquanto a jovem, flagrada na outra casa, tentava esconder o entorpecente no interior do fogão.

Os policiais militares ainda apreenderam um extrato de conta bancária de Arminda, apresentando movimentação financeira de R$ 30.449 reais em 1 semana. A suspeita é de que o ponto de comercialização era alvo de grandes negociações do tráfico.

Avó e neta acabaram autuadas em flagrante pelo crime.

