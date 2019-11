Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Campo Nobre

A equipe do batalhão de choque estava em rondas, na noite desta terça-feira (19), no bairro Jardim Campo Nobre, na rua João Francisco Damasceno, em Campo Grande, quando se deparou com Adriano Alves Spadini, que ao avistar a viatura apresentou sinais de nervosismo.

A equipe, ao realizar a abordagem verificou que este portava em uma sacola plástica com um tablete de maconha. Ao ser indagado sobre a procedência do produto, Adriano afirmou que a droga era sua e que havia mais tabletes em sua residência.

Encaminhando-se até o local indicado pelo autor, foram encontradas mais 78 tabletes da mesma substância, além de uma balança de precisão. Com os fatos apurados foi dada voz de prisão ao autor.

O produto foi encaminhado a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) com um total de 78 tabletes pesando 54 quilos, o autor foi entregue a delegacia para as providências legais cabíveis.

Deixe seu Comentário

Leia Também