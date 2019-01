Balanço das ações de 2018 é divulgado pela PRF

Da redação com assessoria

Foi divulgado nesta quarta-feira (9) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) o balanço anual das apreensões realizadas nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul.

O estado de MS tem 3.652 quilômetros de rodovias federais divididos em 9 Delegacias da PRF com suas 22 Unidades Operacionais.

O balanço também traz um comparativo com as ações realizadas entre os dias 01/01 a 31/12 de 2018 comparado com o ano anterior, 2017.

Maconha

Em 2018 foram apreendidos 154.024,839 kg de maconha. Com isso, se comparado à 2017, houve uma redução 24,5% nas apreensões do entorpecente.

Cocaína

Ao todo 3.914 kg do ilícito apreendidos em 2018. Ao comparar os números com 2017, quando o total foi de 2.318 kg, houve um aumento de 68,8% das apreensões.

Outras drogas

Drogas como Haxixe e Crack não tiveram alterações de um ano para o outro, sendo apreendidos 46 kg e 9 kg respectivamente.

Cigarros

No ano de 2018 foram apreendidos 3.867.402 pacotes de cigarros contrabandeados, quantia equivalente a 38.674.020 maços do produto. Essa quantidade é 20,1% maior que a apreendida no ano anterior, quando foram apreendidos 32.188.690 maços.

Armas e munições

Durante 2018 a PRF em Mato Grosso do Sul apreendeu um total de 123 armas de fogo, sendo elas: pistolas (62), revólveres (42), fuzis (4), submetralhadoras (2), espingardas (5), carabinas (5) e outras (3). Um total 48% maior que os de 2017, quando foram registradas 83 armas apreendidas, não havendo entre elas, apreensões de fuzis e submetralhadoras.

Quanto às munições, foi registrado um aumento de 47,1% em comparação ao ano anterior. Em 2018 foram apreendidas 24.719 munições, enquanto que em 2017 foram 16.797.

Agrotóxicos e eletrônicos

Houve uma redução significativa na apreensão de agrotóxicos e eletrônicos no Estado. Em 2018 foram apreendidos 12.119 kg de agrotóxicos, 67,4% a menos que em 2017, que foram apreendidos 37.221 kg do contrabando.

Os eletrônicos somaram 4.115 unidades em 2018 e em 2017 foram 6.620 itens apreendidos, uma redução de 37,8%.

Veículos

Em 2018 foram recuperados 510 veículos com registro de roubo/furto, tendo como aumento 16,4% se comparado com 2017, que foram recuperados 438 veículos.

Pessoas detidas

Em 2018 foram detidas 2.312 pessoas, 3% a mais que em 2017, quando foram presas 2.237 pessoas. Neste ano, o quantitativo das prisões pelos seguintes crimes: tráfico de drogas (571), alcoolemia (375) e contrabando/descaminho (202) pessoas. Só o tráfico de drogas, teve um aumento de 17%.

