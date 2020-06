Bandido mata trabalhador para roubar moto

Milciades Valiente Reinoso, 28 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (19) em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã. De acordo com as informações do site Ponta Porã News, um homem se aproximou da vítima e anunciou o assalto, ele teria se negado a entregar a moto e foi executado.

O corpo de Milciades foi reconhecido pela esposa que disse que o marido era entregador de um açougue e que estaria fazendo a entrega de uma encomenda de carne de porco e este seria o último trabalho dele esta noite.

Peritos da Polícia Nacional do Paraguai estão no local onde ocorreu o latrocínio e agentes fazem buscas pela região para tentar localizar o assaltante.

