Bandido morre em confronto com o Choque após roubar carro de motorista de aplicativo

Bandido, identificado previamente como Anderson Panziera, de 39 anos, morreu em uma troca de tiros com uma equipe do Batalhão de Choque na madrugada desta terça-feira (16), no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. Ele, na companhia de um comparsa, assaltaram um motorista de aplicativo levando o carro, um Chevrolet Onix.

Segundo informações divulgadas pela polícia, um dos assaltantes ainda teria efetuado um disparo contra o motorista no momento do crime. O caso aconteceu em frente a uma conveniência na rua República Argentina.

Após receberem a denúncia, o Batalhão de Choque passou a realizar diligências na região e visualizou um veículo com as mesmas características do assalto, tentando entrar em uma residência de maneira brusca, quando decidiram abordar e logo que se aproximaram, identificaram que o carro era o mesmo do roubo.

Dessa forma, a equipe deu sinais luminosos para a abordagem, mas Panziera desceu do veículo e apontou uma arma para os policiais, que diante da ameaça, rapidamente agiram e dispararam primeiro que o bandido com intuito de desarmá-lo. Porém, mesmo ferido e caído, o criminoso ainda apontou a arma para os militares, que precisaram disparar mais uma vez para retirar a arma de suas mãos.

O assaltante ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido por uma equipe ao Hospital Regional, porém, após atendimento médico e esforços da equipe de plantão, o assaltante teve o óbito constatado.

Na casa onde o Chevrolet Onix foi localizado, havia um automóvel desmontado e com a verificação do chassi, acabou sendo constatado que se tratava de um Chevrolet Kadett, que também era produto de furto. Tudo foi levado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local dos fatos.

