Bandido que atirou em idoso em assalto morre em confronto com a Derf em Ap. do Taboado

Alef Dantas De Oliveira, de 22 anos, conhecido como ‘Paulista’ ou ‘Capital’ morreu depois de entrar em confronto com a Polícia Civil, na cidade de Aparecida do Taboado, onde estava escondido. O confronto aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (1°).

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) estava fazendo o monitoramento de ‘Paulista’ em um rancho da cidade. Em determinado momento, por volta das 5h50, Alef foi visto em uma moto e acabou sendo abordado pelos policiais que estavam em uma viatura descaracterizada.

Ao receber ordem de parada, o bandido jogou o veículo contra os policiais, mas acabou batendo no carro e caiu. Ao se levantar, ele sacou uma arma e mirou contra os investigadores. Ele então foi alvejado e socorrido, sendo levado para o Hospital Municipal de Aparecida do Taboado, mas morreu às 6h07.

Além de ser investigado pelo crime em Campo Grande, Alef estava foragido do sistema prisional de São Paulo, onde teria um mandado de prisão em aberto, expedido em 27 de junho, pelos crimes de roubo e roubo qualificado, no município de Jales. A condenação era de 14 anos e 3 meses em regime fechado.

Crime violento em Campo Grande – Alef estava sendo procurado desde o dia 3 de junho de 2024, quando tentou assaltar um casal de idosos no Bairro Iracy Coelho. Na ocasião, ele efetuou dois disparos contra uma das vítimas, de 70 anos, que foi atingido na região da cabeça.

O idoso ficou semanas internado na Santa Casa da Capital, recebendo alta e indo para casa depois.

O comparsa do bandido foi preso, quase um mês depois do crime. Confessando a participação na tentativa de roubo. Porém, negou ter efetuado disparos contra os idosos.

