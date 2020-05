Barco clandestino colide com lancha da PF, militar cai em rio e desaparece

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã News

Um militar do Exército, de 20 anos, está desaparecido no Rio Paraná, em Guaíra, no oeste do estado, desde a noite de domingo (10), após ele e mais dois mitilitares patrulheiros em uma lancha da Polícia Federal serem tingidos por um barco clandestino carregado com drogas.

De acordo com a 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, 12 embarcações do Exército, Marinha, Polícia Federal, Batalhão da Polícia de Fronteira ajudam nas buscas pelo jovem.

O barco clandestino fugia de uma abordagem. Na batida, um dos três militares chegou a desmaiar, mas foi socorrido pelo outro colega. O terceiro integrante da embarcação caiu no rio e desapareceu.

Dois militares foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento de Guaíra. Um deles sofreu um corte profundo na cabeça. Os dois estão internados fora de risco na enfermaria da Organização Militar de Guaíra.

Durante as buscas ao militar desaparecido, que já duram mais de 10 horas, as equipes encontraram um colete e um boné dele.

Além dos 12 barcos que ajudam a localizar o militar desaparecido, o Exército também pediu apoio de três helicópteros da Polícia Federal de Brasília.

Foram encontradas uma tonelada de maconha boiando no rio. Nenhum suspeito foi localizado e preso, assim também como não foi encontrada a embarcação clandestina até as 12h30 desta segunda-feira (11).

Um Inquérito Militar será aberto para investigar o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também